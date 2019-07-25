Dünya
SpaceX'in uzay aracı kalkışı sırasında alev aldı
25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in yeni denemesi başarısız oldu. Uzay aracı, test kalkışı sırasında alev aldı.
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper kalkış sırasında alev aldı.
Motorlar ateşlendi, etrafı yoğun bir duman tabakası kapladı.
20 metre havalanması planlanan uzay aracı fırlatılamadı.
Uzay aracında küçük çapta hasar meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: DHA
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