Ukrayna Güvenlik Hizmeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.
Kaynak: AA
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna Güvenlik Hizmeti'nden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.
Kaynak: AA