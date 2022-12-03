Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te Stockholm Camii'ne İslam karşıtı saldırı
[Fotograf: AA]
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakılarak İslam karşıtı saldırı gerçekleştirildi.
İsveç'te Stockholm Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim'in, caminin kapısının yanındaki bahçe demirlerine zincirlerle bağlanarak Müslümanların aşağılandığı belirtildi.
Olaya ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, "Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden olmayanları lekelemek için her zaman yeni bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve nefret suçunun normalleştirilmemesi için bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Caminin kapısına daha önce de defalarca sprey boyayla gamalı haç çizilmiş, İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.
Etiketler: İslam Düşmanlığı İsveç
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