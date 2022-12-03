Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'dan gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptı.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Rodos Adası'nda tatbikat yaptı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.
Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.
Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.
Etiketler: Yunanistan Ege Denizi
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