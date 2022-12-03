Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus esaretinden kurtulan Ukraynalı 1331 asker ve polise devlet nişanı verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana, Rus esaretinden esir takası yapılarak özgürlüğüne kavuşan bin 331 Ukraynalı asker ve polisi devlet nişanı ile ödüllendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya tarafıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri esir takası sonucu özgürlüğüne kavuşan asker, polis ve sağlık çalışanlarına ödül takdim ettiğini belirtti.
Zelenskiy ödül töreninde konuştu.
Rus esaretinde kalan Ukraynalıların ülkelerine iade edilmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Bin 331 Ukraynalı, 24 Şubat'tan bu yana Rus esaretinden kurtarıldı. Ama herkesi, işgalciler tarafından esir alınan herkesi iade etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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