Duman 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2025 09:36

İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını açıkladı.

Yaptıkları bilimsel araştırmalara göre, öğrencilerin derslerde cep telefonu olmadan kendilerini daha iyi hissedeceğini söyleyen Edholm, akıllı cep telefonları öğrencilerin dikkatini dağıtarak sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağına işaret eden Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını belirtti.

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

ETİKETLER
İsveç Akıllı Telefonlar
Sıradaki Haber
14 Mart Dünya Pi Günü: Matematiğin en özel sayılarından biri neden kutlanıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
10:37
Brent petrolün varili 70,29 dolardan işlem görüyor
10:27
Orman Genel Müdürlüğü'ne 252 daimi işçi alınacak
10:26
Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yaklaşık 4 yıl aradan sonra yeniden başladı
10:26
Bir öpücükle görme yetisini kaybetti
10:31
Kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklama başladı
Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı
Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ