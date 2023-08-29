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Dünya
AA 29.08.2023 00:51

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan kişiye polis müdahale etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyledi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan kişiye polis müdahale etti
[Fotograf: AA]

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.

Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil" diye konuştu.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

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