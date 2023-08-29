Alman Meclisi Başkanı Bas: Halk dezenformasyona karşı bilgilendirilmeli

Bas, başkent Berlin'de "Baltık Denizi bölgesinde demokratik dayanıklılığın güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlenen 32'nci Baltık Denizi Parlamenterler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, demokrasiye yönelik, özellikle dijital alandan gelen tehlikelerin ele alınmasının gerekli olduğunu belirterek, "Toplumlarımızın açık ve özgür olması toplumlarımızı demokrasi düşmanlarının hedefi haline getirmektedir" dedi.

Bas, halkın dezenformasyon ve yalan haberlerin tehlikelerine karşı bilgilendirilmesini isteyerek "Demokrasiyi dezenformasyondan korumak istiyorsak çok iyi bilgilendirilmiş vatandaşlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

İnternet ve sosyal medya üzerinden propaganda, nefret söylemleri ve sahte haberlerin hızla yayıldığına dikkati çeken Meclis Başkanı Bas, insanların salgın döneminde manipülasyona ne kadar açık olduğunu gördüklerini kaydetti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Bas, Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmelerini istedi.

Bas, Rusya'nın Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu kurumlardan ayrılmasından sonra kıyıdaş ülkelerin yakın işbirliği içinde olmalarının daha da önem kazandığını belirterek, "Baltık Denizi bölgesini iyi komşuluk bölgesi olarak savunmamız çok önemlidir" ifadesini kullandı.

Baltık Denizi'ni temiz enerji santrali yapmak istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da toplantıya video mesajı gönderdi.

Baerbock mesajında, son aylarda Baltık Denizi Bölgesi'ndeki işbirliğini yeni bir seviyeye çıkardıklarını belirterek, "Biz Baltık Denizi ile Avrupa'nın kalbinde doğal bir hazineyi paylaşıyoruz. Bu hazineyi korumak ve gelecekte daha da iyi kullanmak istiyoruz" dedi.

Baltık Denizi'nde 2030'a kadar 7 kat daha fazla rüzgar türbini kurmayı hedeflediklerini aktaran Baerbock, hep birlikte Baltık Denizi'ni "temiz enerji santrali" yapmak istediklerini sözlerine ekledi.