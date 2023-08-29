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Dünya
AA 29.08.2023 00:44

ABD'deki North Carolina Üniversitesinde "kampüste silahlı ve tehlikeli bir kişi bulunuyor" uyarısı

ABD'nin North Carolina Üniversitesinde, kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı nedeniyle hareketli saatler yaşandı.

ABD'deki North Carolina Üniversitesinde "kampüste silahlı ve tehlikeli bir kişi bulunuyor" uyarısı

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin "kampüs içinde veya yakınında silahlı ve tehlikeli bir kişi" için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şüphelinin bulunamadığı ve tehlikenin devam ettiği kaydedilerek, öğrencilerden bulundukları yerde korunaklı bir şekilde gerekli önlemleri almaları istendi.

Üniversiteye giriş ve çıkışlar kapatılırken, polisin hem karadan hem de havadan helikopterle silahlı kişiyi aramaya devam ettiği ifade edildi.

North Carolina Valisi Roy Cooper, X sosyal medya platformundan, şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.

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