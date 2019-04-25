İsveç'te yaşayan Türk taksici Ömer Temel önce kahraman ilan edildi, ardından ödüllendirildi.

İsveç, taksisine aldığı müşteriye yardım eden Türk taksiciyi konuşuyor.

İsveç'te yaşayan Ömer Temel, İsveçli bir müşterisini havaalanına götürdü. Ancak havaalanına geldiklerinde, müşteri bütün kredi kartlarını ve nakit parasını evde unuttuğunu fark etti. Ömer Temel, cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdi, şifresini söyledi. Müşteri ise bu hareket karşısında hayatının şaşkınlığını yaşadı.

Müşteri iki gün sonra döndüğünde Ömer Temel'in kartından yaptığı harcamaları ödedi. Ömer Temel, İsveç'te kahraman ilan edildi, medyada geniş yer buldu. Yardımsever taksici, İsveçli müşteri ile de dost oldu.

Türk taksici, çalıştığı şirket tarafından da bir plaket ve yaklaşık 8 bin lira ile ödüllendirildi.

Kaynak: TRT Haber