Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te donmuş gölde buzun kırılması sonucu 4 kişi boğuldu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İsveç'in Jönköping kenti yakınlarındaki Sävsjö ilçesinde donmuş Vallsjön gölünde buzun kırılması sonucu suya düşen 4 kişi boğuldu.
Jönköping Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Björn Öberg, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, buzun kırılması sonucu suya düşüp boğulan 65 ve 75 yaşlarında 4 erkeğin cesedini çıkardıklarını belirtti.
Söz konusu kişilerin akrabalarının haber vermesi sonucu kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Öberg, bu kişilerin neden donmuş gölün üzerinde olduklarına dair şimdilik bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.
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