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Dünya
AA 11.11.2023 00:31

İsveç'te caminin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Cami'sinin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi ve resimler yapıldı.

İsveç'te caminin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsveç'teki Stockholm Cami'sinin imamı Mahmoud Khalfi, ırkçı saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, caminin kapısına "Filistin savaşına" gönderme yapılarak İslam karşıtı sembollerin çizildiğini ve yazılar yazıldığını söyledi.

Stockholm Camisi Derneği, yazılı açıklamasında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Araplara karşı son dönemde artan İslamofobi ve ırkçılık hareketlerini kınadı.

Açıklamada, cami cemaatinden pek çok Filistinlinin okullarda ve sokakta ırkçılığa maruz kaldığı, artan nefret suçlarından endişe edildiği kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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