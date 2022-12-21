Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te 2022'de silahlı saldırı sonucu 61 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsveç'te yıl başından bu yana silahlı saldırı sonucu 61 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralandı.
İsveç polisinin yayımladığı rapora göre bu yıl başından bugüne kadar ülkede 400 silahlı saldırı gerçekleşti.
Saldırılarda 61 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.
2021'de 344 kişi silahlı saldırıya uğramış, 48 kişi ölmüş ve 115 kişi yaralanmıştı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da suçlara ilişkin cezaları artırmak için çalışma yapacaklarını ifade etti.
Etiketler: İsveç
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