İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2. doz COVİD-19 aşısını olan 18 - 65 yaş arasındakilerin 6 ay içinde 3. dozu olmaları istendi.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, düzenlediği basın toplantısında, 3. doz aşı için yaklaşık 11 milyon dolar ayırdıklarını ifade etti.

İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström ise Koronavirüs aşısında 3. dozun sonbaharla birlikte 65 yaş üzerindekilerine uygulanmaya başlandığını hatırlatarak 4. doz için de planlama yapıldığını söyledi.

İsveç'te COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 126'ya, vaka sayısı 1 milyon 192 bin 560'a yükseldi.

Ülkede 16 yaş üzerindekilerin yüzde 82'si iki doz aşı oldu.