Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat, Mescid-i Aksa çevresinde bulunduğu sırda gözaltına alındı.

Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Şeyh Bukeyrat daha önce de birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.