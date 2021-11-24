Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı İsrail gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat, Mescid-i Aksa çevresinde bulunduğu sırda gözaltına alındı.
Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Şeyh Bukeyrat daha önce de birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
İsveç'in ilk kadın başbakanı: Magdalena Andersson
Yükleniyor lütfen bekleyiniz