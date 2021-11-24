Bakan Javid, COVID-19 salgınının yol açtığı iş yükünün sağlık sistem üzerinde büyük baskıya neden olduğunu belirtti.

Ülkede yaklaşık 6 milyon hastanın tedavi için beklediğini söyledi.

COVID-19 salgınından dolayı, hasta tedavilerinin ertelenmesinin durumda etkili olduğunu söyleyen Bakan Javid, bu kişilerden yeniden hastanelere başvurmalarını isterken, sağlık kuruluşlarında oluşacak baskıya da dikkati çekti.

Sayı giderek artıyor

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, ülkede Mart 2020'de 4,24 milyon olan bekleyen hasta sayısı, Temmuz 2020'den bu yana her ay arttı.

Eylül 2021 itibarıyla 5,83 milyona çıkan bu sayının daha da artması bekleniyor.

Hastane Hizmeti Sağlayıcılar CEO'su Chris Hopson, açıklamasında, baskının "benzeri görülmemiş" düzeyde olduğunu ve bunun kendilerini "son derecede endişelendirdiğini" söyledi.