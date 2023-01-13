Norlen, provokasyonla ilgili devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunarak, Türk tarafının verdiği tepkiyi anlayışla karşıladığını söyledi.

İsveç Meclis Başkanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, provokasyon üzerine 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmesine ilişkin, "Dün Stockholm'de yaşananlar sonrası Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışındaki görüntüleri izlediğimde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de SVT'ye yaptığı açıklamada, provokasyonun, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini baltaladığını söyledi.

Billström, "Bu utanmaz hareket, değerli müttefikimiz Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını sağlamak için adım adım birbirimize güven duyma sürecini zorlaştırma ve geciktirme riski taşıyor. Meclis Başkanımız Norlen'in Türkiye gezisinin iptal edilmesine üzülsek de Türkiye'nin tepkilerini çok iyi anlıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli" diye konuştu.

Tobias Billström, İsveç'in provokasyonla baltalanan NATO'ya üyelik sürecinin, Rusya'nın işine yaradığını savunarak, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in güvenliği açısından en önemli dönemi yaşıyoruz. Bunun ciddiyetinin altını yeterince çizememişiz." değerlendirmesinde bulundu.