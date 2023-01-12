Tobias Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, bu şekilde tasvir etmek iğrençliktir" şeklinde konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonu

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti.