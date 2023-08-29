İsveçli editör: İslamı hedef alan Momika'nın PKK ile organik bağı var

Irak asıllı provokatör Salwan Momika, İsveç'te İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ile büyük tepki çekmişti.

İsveç'te yayın yapan Süryani televizyonu Assyria TV editörü Dikran Ego, Momika'ya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Momika'nın kullanıldığına işaret eden Ego, terör örgütü PKK ile organik bağı olduğunu vurguladı.

Dikran Ego, terör örgütü PKK yandaşı gruba mensup Momika'ya ilişkin durumun, İsveçli bir akademisyenin raporunda da yer aldığını hatırlattı.

Momika'nın raporda, "Süryaniler arasında bir yere gelmeye çalışan, şiddet yanlısı, hilekar ve zavallı bir figür" olarak tanımlandığını da belirtti.

Ego, provokatör Momika'nın İslam'a saldırı videolarının izlenmesi ile para kazandığını da söyledi.