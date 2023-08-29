Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2023 14:30

Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınların, Avrupa Birliği (AB) içinde 2000 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en büyük yangınlar olduğu bildirildi.

Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, sadece Dedeağaç bölgesindeki yangınlarda yaklaşık 10 günde 81 bin hektar alan küle döndü.

Bu yangınların Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi kayıtlarının tutulmaya başladığı 2000'den beri meydana gelen en büyük yangın olduğu belirtildi.

AB Komisyonu, AB'de bugüne kadar kayıt altına alınmış en büyük yangınlarla mücadele için 11 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter gönderdiğini açıkladı.

Bunlara ilave olarak 6 Avrupa ülkesinin AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla karadan mücadele için 407 itfaiyeci ve 62 araçtan oluşan yangın söndürme ekiplerini bölgeye gönderdiği kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde son 10 günde çıkan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Dedeağaç ile Meriç bölgesinde 19 Ağustos'ta, Fili civarında ise geçen hafta çıkan yangınların şiddeti azalmış, bu bölgelerde yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
Yunanistan Avrupa Birliği Orman Yangını Orman
Sıradaki Haber
Irak Başbakanı'ndan Türkiye'ye "Kalkınma Yolu Projesi" övgüsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
15:05
Nijer'de devam eden şiddet olayları, 20 bin kişiyi daha ülke içinde yerinden etti
15:01
İsveçli editör: İslamı hedef alan Momika'nın PKK ile organik bağı var
14:50
Yeni ekonomi yönetiminin adımları piyasalara olumlu yansıdı
14:44
TEKNOFEST heyecanı yarın başlıyor
14:34
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki kiliseye düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü
Restorasyonu devam eden Edirne Sarayı "ikonik yapı"ları ile ayağa kalkacak
Restorasyonu devam eden Edirne Sarayı "ikonik yapı"ları ile ayağa kalkacak
FOTO FOKUS
Konya'daki deprem anı kamerada
Konya'daki deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ