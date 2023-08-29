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Dünya
AA 29.08.2023 14:31

Berlin'de Almanya-Polonya dokümantasyon merkezi kurulacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'da hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Almanya-Polonya dokümantasyon merkezi kurulması planlanıyor.

Berlin'de Almanya-Polonya dokümantasyon merkezi kurulacak

Avrupa'da Öldürülen Yahudileri Anma Vakfından yapılan açıklamada, başkent Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'da hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Almanya-Polonya dokümantasyon merkezi kurulacağı belirtildi.

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth'un da destek verdiği belirtilen merkezin adının "Almanya-Polonya Evi" olacağı kaydedildi.

Almanya-Polonya Evi'nin, Polonya'nın 1939-1945 yıllarında çektiği acıları ve aralarında 3 milyon Yahudi'nin de bulunduğu, öldürülen 5 milyondan fazla Polonya vatandaşını anmak için tasarlandığı ifade edildi.

Sanatsal bir yapı olarak inşa edilecek merkez için yarışma açılacak.

Yarışmanın ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelecek yıl bahar aylarında inşa çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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