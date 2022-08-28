İsveç'te Sol Parti'nin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla poz vermesinin yankıları sürüyor.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Olayın, Türkiye ile NATO müzakerelerini zora soktuğunu söyledi.

"Sol Parti ile ortaklık yapmayacağız"

7 Temmuz'da gerçekleşen eylem hükümet kanadında tepki ile karşılanmıştı. İsveç Başbakanı Andersson, olayı kınamış 11 Eylül'deki genel seçimden sonra, Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti.



İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson da görüntüleri "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.