İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Handuzi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Handuzi, "Geçen yıla oranla son 5 ayda ülkenin petrol geliri 5 kat arttı" ifadesini kullandı.

Son bir yılda ülkeye yabancı sermaye yatırımlarında 2 kat artış gözlendiğini dile getiren Handuzi, ABD'nin uyguladığı yaptırımların sürmesi veya sona ermesi göz önünde bulundurularak ekonomik planların yapıldığını söyledi.

"Mübarek Çelik Fabrikası'nda yönetim sorunu vardı"

Handuzi, ayrıca İran'ın İsfahan kentindeki Mübarek Çelik Fabrikası'ndaki 3,5 milyar dolarlık yolsuzlukla ilgili ise "Mübarek Çelik Fabrikası'nda yönetim sorunu vardı" ifadesini kullandı.

İran Meclisi söz konusu fabrikadaki yolsuzlukla ilgili 300 sayfalık rapor hazırlamıştı.

İran ve 5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin 2018'de çıkması sonrasında petrol satışlarına sınırlama getirilmesi dahil İran'a bir dizi ekonomik yaptırım uygulanmıştı.

Bir süre önce başlayan nükleer anlaşmanın tekrar canlandırılmasına yönelik yapılan müzakerelerde bugünlerde sona gelindiği belirtilirken, tarafların arasındaki bazı konuların henüz çözüme kavuşturulamadığı ifade ediliyor.

Tahran yönetimi zaman zaman yaptırımların ülke ekonomisine zarar vermediği yönünde açıklamalar yapıyor.