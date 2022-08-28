Salmonella krizi büyüyor. İtalyan Ferrero'nun ardından adı salmonella bakterisiyle anılan bir diğer şirket ABD merkezli Mondelez.

Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi şirket, ürünlerinde salmonella bakterisi olma ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattı.

Şirket yöneticileri kapatmayı "büyük temizlik" olarak nitelerken Fransız Le Figaro gazetesi, kararın salmonella uyarısı üzerine alındığını savundu.

Şirketin, Kinder skandalının bir benzerini yaşamak istemediği için bu adımı attığı bilgisi verildi.

Gıda uzmanları, salmonella ve benzeri bakterilerinin ucuz malzeme kullanımı nedeniyle ortaya çıktığına dikkati çekiyor. Üreticiler de "ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmemeleri konusunda uyarılıyor.