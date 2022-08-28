Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'daki tır kazasında can kaybı 6'ya çıktı
[Fotograf: İHA]
Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken kazada 7 kişi yaralandı.
Hollanda Polisi, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıktığını ve mangal partisindeki kalabalığa daldığını açıkladı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, 46 yaşındaki İspanyol sürücü "ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan" gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi; olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Etiketler: Hollanda Trafik Kazası
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