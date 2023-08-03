Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2023 22:10

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti

Son dönemde Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara yenileri eklendi. Stockholm ve Kopenhag'daki yeni provokasyonlara polis yine seyirci kaldı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
[Fotoğraf: Arşiv]

İsveç'in başkenti Stockholm'de, polis korumasındaki bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

İsveç polisi, çirkin saldırı sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da İslam karşıtı bir grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Provokasyonlar, polis koruması eşliğinde gerçekleştirildi. Grup, sosyal medya hesabından, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde gerçekleştireceklerini de duyurdu. 

ETİKETLER
İsveç Danimarka İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:37
Serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk yaşamını yitirdi
23:36
Tunus'ta 150 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:20
Şanlıurfa'da otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
23:13
Blinken: Rusya Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı şantaj aracı olarak kullanıyor
23:09
Bakan Tunç'tan PKK iltisaklı kişilerin AİHM binasına zorla girmesine tepki
23:03
Etiyopya'da çatışmaların şiddetlendiği Amhara'da internet kesildi
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
FOTO FOKUS
Trump hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına geldi
Trump hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ