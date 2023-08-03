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Güncel
AA 03.08.2023 21:23

İtalya'da düşük gelirli ailelere yardım ödeneklerinin kesileceği SMS ile bildirildi

İtalya'da, sosyal yardım programından faydalanan bazı düşük gelirli ailelere, hükümete göre "istihdam edilebilir" olmaları dolayısıyla ödeneklerinin kesileceğini bildiren kısa mesaj (SMS) gönderildi.

İtalya'da düşük gelirli ailelere yardım ödeneklerinin kesileceği SMS ile bildirildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ödenekten faydalananlar, telefonlarına temmuz sonunda gelen bilgilendirme mesajıyla birkaç yıldır aldığı maddi yardımın ağustosta kesileceğini öğrendi.

Ödeneği kesilenlere, 1 Eylül'den itibaren ülkedeki iş merkezlerinde mesleki eğitim verilmesinin yanı sıra ayda 350 avro yardım yapılacak.

Mesajın, İtalya'da 169 bin aileye gönderildiği tahmin ediliyor.

Giorgia Meloni hükümeti, sosyal yardım sisteminden faydalanan 18-59 yaş aralığındaki istihdam edilebilir kişiler için 1 Ocak 2024'te ödeneğin kesileceğini açıklamıştı.

Meloni hükümetine tepki

Ödeneğinin kesileceğini SMS yoluyla öğrenenler, Meloni hükümetinin kararına tepki gösterdi.

Sosyal yardımdan en çok faydalananların bulunduğu Napoli'de karar protesto edildi. Kısa mesajdan aldıkları bilgiyi yeterli bulmayanlar, bilgi almak üzere Napoli'deki Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına gitti.

Şehrin, Porta Capuana bölgesinde slogan atarak şehir merkezine yürüyen yaklaşık 200 kişilik grup, gösteri düzenleyerek kararı protesto etti.

Giuseppe Conte’nin liderliğindeki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) iktidara gelmeden önce düşük gelirli ve işsizlere vadettiği "temel gelir" adlı yardım ödeneği 2019'da hayata geçirilmişti.

Söz konusu ödeneğe muhalefetten itiraz gelmişti.

Meloni iktidarı, 2022'de iktidara gelmesinin ardından "istihdam edilebilir" kişilerin ödeneğinin kesileceğini açıklamıştı.

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