Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere’ye eğitmen gönderecek
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere’ye eğitmenler yollayacağını açıkladı.
Hultqvist, yaptığı açıklamada, 120 askeri eğitmenden 60’ının 12 Ağustos’ta Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere’ye gönderileceğini duyurdu.
Eğitim programının 31 Aralık'a kadar süreceğini söyleyen Hultqvist, "Dış dünyanın, ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi son derece olumludur. İsveç'in bu çalışmaya dahil olması önemlidir." ifadelerini kullandı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İngiltere 10 bin Ukrayna askerinden binini eğitti, geri kalan askerler de İsveç, Kanada ve Hollanda'dan gelen eğitmenlerin yardımıyla eğitilecek.
Etiketler: İsveç
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