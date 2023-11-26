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Dünya
AA 26.11.2023 12:06

İsveç televizyonundan camileri hedef alan ırkçı siyasetçiye eleştiri: NATO üyeliğini daha da zora soktu

İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'u ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen konuşması, Kristersson ve devlet televizyonu SVT tarafından eleştirildi.

İsveç televizyonundan camileri hedef alan ırkçı siyasetçiye eleştiri: NATO üyeliğini daha da zora soktu

İsveç devlet televizyonu SVT, konuyla ilgili haberinde, aşırı sağcı liderin camilerin yıkılması açıklamasını fazla ileri giden talihsiz bir söylem olduğunu ve İsveç'in NATO üyelik sürecine ilave bir yük getirebileceği uyarısında bulundu.

SVT'ye konuşan İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından onaylanmasında kritik bir aşamada olunan böyle bir dönemde ülkenin büyük partilerinden birisinin liderinin camileri yıkmaktan bahseden açıklamasının yeni bir olumsuz gelişme olduğunu söyledi.

Sahlin, "Türkiye, Demokratlar Partisinin geçmişte sorunlu şeyler söylediğini biliyordu fakat bu ortamda parti liderinin camilerin yıkılması gerektiğini söylemesi aşırılık ve son derece talihsiz bir durumdur. Akesson'un açıklaması İsveç'e NATO üyeliği konusunda farklı bir ağır yük getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Akesson'un açıklamalarının Anadolu Ajansı tarafından haberleştirildiğine ve bu haberin birçok Türk medyası tarafından kullanıldığına işaret eden Sahlin, bu açıklamanın İsveç’in NATO üyeliğini zora sokan talihsiz bir durum oluşturduğu ifade etti.

"İsveç'te ibadethaneleri yıkmıyoruz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te herkesin dinlerini bireysel olarak ve topluluk içinde birlikte yaşayabilmeleri temel ilkesine dayanan anayasal bir din özgürlüğü hakkı bulunduğunu kaydederek "İsveç'te ibadethaneleri yıkmıyoruz" dedi.

İsveç'te kökleri Nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.

Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.

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