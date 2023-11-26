İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın Cibali: 7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 33'ü çocuk 6'sı kadın 39 Filistinli esir gece saatlerinde serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 1995'te dünyaya gelen Cibali, 29 Haziran 2015'te kent yakınlarındaki bir kontrol noktasında İsrailli bir kadın askeri yaralama suçundan tutuklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın olarak bilinen Cibali, özgürlüğüne kavuşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Kadınlar darp ve gaz bombalarına maruz kalmalarının yanı sıra tek kişilik hücrelere konuldular"

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara farklı davranmaya başladığına işaret eden Cibali, "İsrail makamları, 7 Ekim'den sonra Filistinli tutuklu kadınları her şeyden mahrum bıraktı. Kadınlar darp ve gaz bombalarına maruz kalmalarının yanı sıra tek kişilik hücrelere konuldular" dedi.

Kadın mahkumların daha fazla baskıyla tehdit edildiklerini kaydeden Cibali, "Hatta gardiyanlar, Filistinli tutuklulara istediklerini yapabilecekleri yönünde yetki aldıklarını söylediler" diye konuştu.

Serbest bırakılan Filistinli kadın, dışarıda yaşananlar konusunda fazla bilgi alamadıklarını ifade ederek, "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık" dedi.

Cibali, kendilerine gönderilen yemeklerin dahi kısıtlandığını vurgulayarak, 80 kadın esir için 10 kişilik yemek gönderildiğini dile getirdi.

Hapishanede lisans diplomasını almayı başardığını söyleyen Cibali, büyük hayalleri olduğunu belirterek, eğitim hayatını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.

Filistinli genç kadın, İsrail Gazze saldırılarında çoğu çocuk ve kadın binlerce kişinin öldürülmesine dair ise "Kana bulanmış bu kadar ağır bir bedelle hapishaneden çıkmak istemezdik" ifadelerini kullandı.

Cibali ve 30'dan fazla Filistinli esir, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

Karşılamaya gelen Filistinliler, Filistin bayraklarının yanı sıra Hamas ve Fetih hareketlerinin bayraklarını taşıdı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.