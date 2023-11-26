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Dünya
AA 26.11.2023 11:20

BM: Gazze’ye insani yardım yüklü 187 kamyon ve 129 bin litre yakıt giriş yaptı

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, İsrail’in Nitzana bölgesinden 200 kamyonun Gazze’ye sevk edildiğini bunlardan 187’sinin dün akşam 19.00 sıralarında giriş yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 129 bin litre yakıtın sevkiyatının da yapıldığı aktarıldı.

BM: Gazze’ye insani yardım yüklü 187 kamyon ve 129 bin litre yakıt giriş yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BM’den yapılan açıklamada, “Nitzana'dan 200 kamyon sevk edildi. Bunlardan 187'si yerel saatle 19.00 itibariyle Gazze'ye giriş yaptı. Bu yardımlar gıda, su ve acil tıbbi malzemeleri içermektedir. Tahliyelere yardımcı olmak üzere 11 ambulans, 3 otobüs ve bir açık kasa kamyon Şifa hastanesine teslim edildi. Ayrıca 129 bin litre yakıt da Gazze'ye giriş yaptı. Filistin ve Mısır Kızılay Dernekleri olmasaydı bu teslimatların hiçbiri mümkün olmazdı. Duraklama ne kadar uzun sürerse, insani yardım kuruluşları Gazze'ye ve Gazze üzerinden daha fazla yardım gönderebileceklerdir” denildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hamas İsrail Birleşmiş Milletler
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