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Dünya
AA 26.11.2023 11:58

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya platformundan, Gazze'nin kuzeyinin savaş alanı olduğunu açıkladı.

"İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişe izin vermeyecektir" diyen Adraee, çatışmalara verilen insani ara süresini Gazzelilerin güneye geçmeleri için değerlendirmelerini istedi.

Adraee, İsrail'in işgal ettiği kentin kuzeyindeki sınıra bir kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısıyla birlikte denize girmenin de yasak olduğunu kaydetti.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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