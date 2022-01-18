İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ann Linde, basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki krize değinen Linde, ''Rusya, Ukrayna çevresinde tansiyonu yükseltiyor. Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik sistemini tehdit etmesini kabul edilmez buluyorum.'' dedi.

İsveç, Mali'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Mali'deki askerlerini geri çekmeyi planladıklarını belirten Linde, bu ülkede siyasi gelişmelerin "yanlış gittiğini" ifade etti.

Linde, ''Mevcut cunta yönetimi önümüzdeki şubatta yapılacak seçimleri 5 yıl erteledi. Wagner isimli Rus şirketinin ülkede konumlandığına şahit oluyoruz ve bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yüzden İsveç askerlerini bölgeden çekmeyi planlıyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.