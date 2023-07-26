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Dünya
AA 26.07.2023 02:37

İsveç Dışişleri Bakanı: Kur’an’a yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırıları “aşağılık” olarak niteleyerek, hükümetinin bu tür saldırıların yenilenmemesi için kanunu değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı: Kur’an’a yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Billström’ün Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İsveçli bakan Billström, görüşmede, ülkesinin hükümetinin bu tür davranışları engelleme yeteneğini sınırlayan anayasal kısıtlamaların varlığına dikkati çekerek, ülkesinin “aşağılık” olarak nitelendirdiği bu eylemlere yönelik derin üzüntüsünü ve olayı net bir şekilde reddettiğini, “Kur’an’a yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz” ifadeleriyle aktardı.

Bilström ayrıca Attaf’a, İsveç Adalet Bakanlığının, “Bu kabul edilemez davranışları ele alma ihtiyacı ile kamu düzenini korumaya ilişkin İsveç yasasını uyarlama olasılığını değerlendirmek için başlattığı girişim” hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Cezayirli Bakan Attaf ise İsveç’in bir arada yaşam, yardım eli uzatma ayrımcılık ve dışlama gibi değerlerine dikkati çekerek, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık İsveç’in de değer ve gelenekleriyle çatıştığına vurgu yaptı.

Cezayir’de, pazartesi günü, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar nedeniyle İsveç ile Danimarka’nın Cezayir’deki diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verilmişti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri pazartesi günü önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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