ABD'de federal yargıçtan Biden yönetiminin yeni iltica politikasına durdurma kararı

California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, diğer göçmen hakları savunucusu gruplarla birlikte Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından açılan davayı değerlendirdi.

Yargıç Tigar, göçmenlere ABD'ye yasal olarak göç etmek için başvuru yolu sağlayan hükümet programlarının belirli milletlere özgü olduğunu, tüm sığınmacılar için anlamlı seçenekler sunmadığını belirtti.

Eski Başkan Barack Obama tarafından atanan Yargıç Tigar, kararında, Biden yönetiminin sığınma politikasını "keyfi" ve "değişken" bularak, "hem esas hem de usul açısından geçersiz" olduğunu yazdı.

Tigar, Biden yönetiminin temyize gitme hakkı için kararın 14 gün sonra uygulamaya gireceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü, CNN'e, yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve uygulamanın yasal pozisyonu konusunda emin olduklarını kaydetti.

Biden yönetimi, mayısta "42. Madde"nin kaldırılmasından bu yana Meksika sınırından yasa dışı geçişlerde yüzde 60 civarında azalma olduğunu savunurken, ACLU gibi sivil toplum kuruluşları tarafından göçmenlere yönelik ayrımcılık yapmakla, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından ise sınır geçişlerine karşı yeterince önlem almamakla eleştiriliyor.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) kayıtlarına göre, geçen ay 100 binden az düzensiz göçmen ülkeye giriş yaptı ve bu sayı, şubat 2021'den bu yana en düşük rakamı temsil ediyor.

"42. Madde" olayı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı"nı gerekçe göstererek "42. Madde" düzenlemesini uygulamaya koymuştu. "42. Madde", insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırıyordu.

Joe Biden yönetimi, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın bir süre devamına karar vermiş, daha sonra Cumhuriyetçi kesimin karşı çıkmasına rağmen, "42. Madde"yi 11 Mayıs'ta yürürlükten kaldırmıştı.

Biden yönetimi, buna karşı önlem olarak, güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirleri sıkılaştırmış, Güney Amerika'daki ülkelere değişik kotalar uygulayarak, yasa dışı sınır geçişleri yerine sığınma taleplerinin başvuru ile yapılmasını teşvik etmişti.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla bazı Demokratlar ise ABD Başkanı Joe Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla eleştiriyor.