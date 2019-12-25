İstanbul, Hatay ve Mersin'de Noel kutlamaları25 Aralık 2019 Çarşamba 14:19 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:04
Hristiyan dünyası Noeli kutluyor. İstanbul'un yanı sıra Hatay ve Mersin'deki kiliselerde Noel ayinleri düzenlendi. Rum Cemaati üyeleri İstiklal Caddesi'nde Noel şarkıları söyledi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Ayine, Türkiye'deki Hristiyan cemaati mensuplarının yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde de Noel ayini gerçekleştirdi..
Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayini Patrik Bartholomeos yönetti. Mum yakılıp, dilekte bulunuldu, İncil'den bölümler okundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Noel için İstanbul'daydı. Pakrikhane'nin ayinine katıldı.
İstiklal Caddesi'nde ise Noel dolayısıyla Kalanda etkinliği düzenlendi.
Rum Cemaati üyeleri, Türkçe ve Rumca Noel şarkıları söyledi, yoldan geçenlere küçük hediyeler verdi.
Hatay ve İskenderun'da da çanlar Noel ayini için çaldı.
Mersin'deki Ortodoks ve Katolik kiliselerinde de ayrı ayrı Noel ayinleri yapıldı.
Kaynak: TRT Haber