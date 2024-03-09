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Dünya
AA 09.03.2024 22:58

İsrailliler Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle gösteri düzenledi.

İsrailliler Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail polisi, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için konuşlandı.

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

İsrailliler Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Bir grup gösterici, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki meydana yürümek istedi.

İsrail polisi, protestocuları engellemeye çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Meşaleler taşıyan bir grup gösterici polis engelini aşarak Tel Aviv'deki caddelerde yürümeye başladı. Göstericiler kentteki bazı yolları kapattı.

İsrailliler Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrail polisi, en az üç göstericiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Birüssebi (Berşeva), Hayfa gibi diğer kentlerde de hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

İsrailli esirlerin yakınları ve onları destekleyen yüzlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu yakınında toplandı. Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de binlerce İsraillinin katıldığı protesto gösterisi yapıldı.

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