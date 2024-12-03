İsrailliler, kasım ayında Mescid-i Aksa'ya 20 kez baskın düzenledi

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasım ayında 20 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun da El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camii'nde 55 kez ezanı engellediği aktarıldı.

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin kasım ayında Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini artırdığı vurgulanan açıklamaya göre, İsrail ordusu ayrıca Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara kapattı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de kutsal mabedlere yönelik baskınlara öncülük ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik tehlikeli ihlallerin önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.