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Dünya
AA 29.08.2023 12:35

İsrailli yolcuları taşıyan uçak Suudi Arabistan’a zorunlu iniş yaptı

Seyşeller'den Tel Aviv'e giden bir uçak Suudi Arabistan'ın Cidde kentine planlanmamış bir iniş yaptı.

İsrailli yolcuları taşıyan uçak Suudi Arabistan’a zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yolcuları taşıyan Air Seychelles uçağının dün gece Suudi Arabistan'ın Cidde kentine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İsrailli yolcuların, geceyi Cidde Havalimanı'nda bulunan bir otelde geçirdiği kaydedildi.

Dubai'den getirilen Air Seychelles hava yollarına ait yedek bir uçağın yolcuları transfer etmek için Cidde'den havalandığı aktarılan açıklamada, yolcuların yerel saatle 14.00’da Tel Aviv’e inmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail medyası, 128 İsrailli yolcunun bulunduğu uçağın Cidde’ye inişinin “teknik bir sorun” nedeniyle yapılan “planlanmamış” bir iniş olduğunu bildirdi.

Uçağın Suudi Arabistan topraklarına inmesine neden olan “teknik sorunun” ne olduğuna ilişkin İsrail Dışişleri veya hava yolu firması Air Seychelles’ten ayrıntı paylaşılmadı.

“Suudiler daha nazik olamazdı”

Öte yandan İsrail basını, İsrailli yolculara Cidde’de “çok kibar” davranıldığını ve eve dönüş yolculuklarının devam etmesini beklerken “lüks bir konaklama ile” ağırlandıklarını aktardı.

Yediot Ahronot gazetesinin, olaya ilişkin gözlemlerini aktardığı uçaktaki İsrailli bir yolcu, “Suudiler bundan daha nazik olamazdı.” ifadelerini kullandı.

İsrailli yolcuların Cidde’den Tel Aviv’e uçuşlarının onaylanması ile Suudi Arabistan'dan İsrail'e ilk kez bir direkt uçuş gerçekleşmiş oldu.

Riyad yönetimi geçen yıl, İsrail uçuşlarında kendi hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini açıklamıştı. Duyuru, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde yapılmıştı.

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