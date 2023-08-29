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Dünya
AA 29.08.2023 11:19

İsrail güçleri Batı Şeria'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilya ve Cenin kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bu yılın başından bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının, serbest bırakılanlar dahil olmak üzere, 5 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, "Özellikle işgal güçleriyle mevcut çatışmanın artmasıyla, gözaltı operasyonları ile tutuklulara ve ailelerine yönelik sistematik hak ihlalleri de artıyor." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi bir gerilime sahne oluyor.

İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını genellikle gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Alıkonulan Filistinliler önce yerleşim yerlerinde bulunan geçici gözaltı merkezlerine götürülüyor. Daha sonra soruşturma merkezlerine veya cezaevlerine gönderiliyor. Bazıları da serbest bırakılıyor.

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