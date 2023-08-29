Kazakistan Almanya’ya 890 bin ton petrol gönderecek

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketinden (KazMunayGaz) yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu başkanı Magzum Mırzagaliyev Almanya’da temaslarda bulundu.

Mırzagaliyev, burada yapılan toplantıda, haziran ayında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Kazakistan'ın başkenti Astana’daki resmi ziyareti kapsamında, iki ülke arasında ham petrol tedarikine ilişkin sözleşmenin imzalandığını hatırlatarak “2023 yılında Almanya’ya toplam teslim edeceğimiz petrol miktarının en az 890 bin ton olmasını planlıyoruz.” dedi.

Ayrıca Mırzagaliyev, Kazakistan’ın bu yılın ilk 7 ayında Almanya’ya Druzhba petrol boru hattı üzerinden 390 bin ton petrol ihraç ettiğini açıkladı.

Görüşmelerde Alman tarafı, Kazakistan’dan tedarik edilen petrol hacmini artırmada kararlı olduklarını teyit etti.