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Dünya
AA 29.08.2023 09:27

ABD'den Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolarlık uzun menzilli seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi.

ABD'den Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışı
[Fotoğraf: Getty]

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Japonya'ya 104 milyar dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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