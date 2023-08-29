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Dünya
AA 29.08.2023 06:37

ABD, Rusya'nın eski başkonsolosluk çalışanına yönelttiği suçlamaları reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğunda çalışan ve Rusya tarafından tutuklanan Robert Shonov'a yöneltilen casusluk suçlamalarını reddetti.

ABD, Rusya'nın eski başkonsolosluk çalışanına yönelttiği suçlamaları reddetti
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Shonov'un "sözde itirafı" ile Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), suçlamalara ilişkin ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden iki diplomatın sorguya çağrılması gerektiği yönündeki açıklamalarının yer aldığı haberlerin görüldüğü belirtildi.

"İddialar tamamen asılsızdır"

"Shonov'a yönelik iddialar tamamen asılsızdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Shonov'un Rusya'nın yasa ve kurallarına uygun bir şekilde işe alındığının altı çizildi.

Açıklamada, Rusya'nın eski ABD Başkonsolosluğu çalışanı Shonov'u "gizli işbirliği" yasası çerçevesinde hedef almasının ülkenin kendi vatandaşlarına karşı artan baskıcı uygulamalarını gösterdiği vurgulandı.

"Rus güvenlik servisinin devlet tarafından kontrol edilen medya ile birlikte çalışanlarımızı tehdit ve rahatsız etmesini güçlü bir şekilde protesto ediyoruz." denilen açıklamada, Rusya'nın Viyana Konvansiyonu uyarınca diplomatlara saygıyla muamele etmesi gerektiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, Shonov'un "gizli bir şekilde yabancı bir devletle işbirliği yapmakla" suçlandığını duyurmuştu.

Shonov'un ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde iki diplomatla "Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu" hakkında bilgi paylaştığı iddia edilmişti.

FSB, mayıs ayında Shonov'u tutuklamıştı.

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