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Dünya
AA 29.08.2023 06:07

Avustralya'da bir kadının beyninden 8 santimetrelik canlı solucan çıkarıldı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da ameliyatla bir kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda canlı solucan çıkarıldı.

Avustralya'da bir kadının beyninden 8 santimetrelik canlı solucan çıkarıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Emerging Infectious Diseases dergisine göre, 64 yaşındaki kadın, Ocak 2021'de 3 hafta boyunca süren karın ağrısı ve ishalin yanı sıra kuru öksürük, ateş ve geceleri aşırı terleme gibi şikayetlerle hastaneye gitti.

Kadının şikayetleri arasına 2022'de unutkanlık ve depresyon da eklenince, Canberra'da bir hastaneye sevk edildi.

MR taraması yapılan kadının, anormal beyin aktiviteleri tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

Ameliyat esnasında doktorlar, kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde canlı solucan çıkardı.

İncelenmesi için laboratuvara gönderilen solucanın genelde pitonlarda görülen bir parazit olduğu belirlendi.

Çalışmada, söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce bir rapor olmadığı kaydedildi.

Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu bilgisi verildi.

Kadının, göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasını vücuduna aldığı düşünülüyor.

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