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Dünya
AA 29.08.2023 04:39

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin North Carolina Üniversitesindeki silahlı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti.

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AP]

Polis yetkilileri, basın toplantısında, Chapel Hill kampüsündeki olayda ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Saldırganın olaydan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, zanlının kimliği ve saldırı sebebi hakkında ise bilgi vermedi.

Yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin North Carolina Üniversitesinde dün, kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri altında üniversiteye giriş ve çıkışları kapatarak, saatlerce şüpheliyi aramıştı.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.

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