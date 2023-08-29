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Dünya
AA 29.08.2023 11:48

DSÖ Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, çocuk felci salgını riskinin devam ettiği gerekçesiyle Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı.

DSÖ Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı
[Fotograf: Reuters]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) internet sitesinden yapılan açıklamada, Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelede eksiklerinin olduğu belirtildi.

Pakistan'da çocuk felcinin yayılma riskinin "Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durum" teşkil ettiğini belirten DSÖ, seyahat kısıtlamasını 3 ay uzatma kararı aldı.

DSÖ, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 160 binden fazla çocuğun aşılanmış olmasına karşın, ülkede "aşı boykotları ve güvenlik endişesi" nedeniyle riskin devam ettiğini belirtti.

Ülkede WPV1 tipi çocuk felci vaka sayısının 2023'te 2'ye yükseldiği vurgulandı.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede geçen sene 20 vaka görülmüştü.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pakistan
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