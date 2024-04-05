İsrailli yetkiliye göre İran'la gerilim artmayacak

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre adını açıklamak istemeyen İsrailli yetkili, "İran'a karşı geniş çaplı gerilimi tırmandırma konusunda gerçek bir ihtimal bulunmuyor ancak olası intikam saldırısına karşı hazırlıklar var." ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail'deki hava savunma sistemleri, istihbarat ve devlet dairelerinin İran'ın misillemesine karşı acil durum hazırlığında olduğu belirtildi.​​​​​​​

İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması

İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenlerin arasında bulunduğu, toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklamış, Tel Aviv yönetimi ise sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuğunu bildirmişti.

Tel Aviv yönetimi, İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

İsrail ordusu, önceki gün, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.