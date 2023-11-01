Az Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 06:31

İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri "Hamas ve İslami Cihad" merkezi olarak gördüğünü, bu nedenle destek almamalarını sağlayacaklarını söyleyen Hanegbi, Filistinli yaralıların Mısır'daki hastanelere veya Gazze Şeridi açıklarına demirleyecek farklı ülkelerden gemilere nakledilebileceğini ifade etti.

Hanegbi, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları konusunda ise "taviz verilemeyeceğini" belirterek "saldırılarına devam etmeleri halinde düşmanlarına karşılıklarını kamuoyu önünde paylaşmayacaklarını" savundu.

İsrail'in ABD'den aldığı desteğe dikkati çeken Hanegbi, şöyle devam etti:

"Siyasi alanda ABD'nin İsrail'in yanında yer alması devasa bir katkı. Bir ay boyunca ve gelecek süreçte eşi görülmemiş güçte bir terörle mücadele harekatı düzenlememizi sağlıyor."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yerinden edilen 1,4 milyon kişiden on binlercesi için sığınma merkezlerine dönüşmüş hastanelerin tahliye edilmemesi halinde ordunun hedefi olabileceği tehdidini yöneltmişti.

ETİKETLER
Kudüs Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
AB "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:30
AB "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı uyardı
06:40
Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi
05:57
Başkent'te diplomasi trafiği
06:07
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
05:48
İsrail saldırılarında bir günde 3 BM çalışanı daha can verdi
05:41
Kolombiya ve Şili, İsrail'deki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
FOTO FOKUS
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdüründen çağrı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ