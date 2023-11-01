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Dünya
TRT Haber 01.11.2023 05:45

İsrail saldırılarında bir günde 3 BM çalışanı daha can verdi

İsrail, Gazze Şeridi'ne hedef gözetmeden saldırıyor. İsrail saldırılarında şimdiye dek 67 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti. BM Sözcüsü Dujarric, insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail saldırılarında bir günde 3 BM çalışanı daha can verdi
[Fotoğraf Arşiv : REU]

İsrail, saldırılarında sivil ayrımı gözetmiyor.İnsani yardım çalışanlarını da hedef alıyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'de bir günde 3 çalışanının daha öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütün Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından yapılan açıklamada, çalışanların aileleriyle birlikte evlerinde öldürüldüğü belirtildi.

Gazze’de 7 Ekim'den bu yana öldürülen BM çalışanlarının sayısı 67’ye çıktı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric,  insani yardım çalışanlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Gazze'de yaklaşık 13 bin insani yardım çalışanının görev yaptığını anımsattı.

"İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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