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Dünya
AA 01.11.2023 06:23

Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, X platformundan açıklama yaptı.

Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesildiğini duyuran şirket, "Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

Bir kez daha kesilmişti 

27 Ekim'de İsrail ordusu, en şiddetli hava saldırılarından birini düzenlemişti. Yoğun bombardıman sebebiyle Gazze'yi dünyayla bağlayan tüm kanallar yok edilmişti. 

Paltel şirketi, daha sonra, Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

Musk'tan 'Gazze' için internet kararı
Musk'tan 'Gazze' için internet kararı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

Hava saldırılarının dozu arttı 

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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